"Краснодар" на выезде одолел "СКА Хабаровск"

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"Краснодар" на выезде одолел "СКА Хабаровск"

В рамках 29-го тура "Краснодар" переиграл "СКА Хабаровск".

"СКА Хабаровск" – "Краснодар" 0:1

Гол: Классон, 45 - 0:1

"СКА Хабаровск": Довбня, Наваловский, Пуцко, Гришко, Димидко, Кабутов, Савичев, Федотов (Казанков, 72), Самсонов (Никифоров, 78), Канунников, Секульски (Маркович, 28).

"Краснодар": Крицюк, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Мамаев (Калинин, 82), Вандерсон (Жоаозиньо, 77), Смолов. | http://soccernews.ru

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