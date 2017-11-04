"Краснодар" на выезде разобрался с "Тосно"

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"Краснодар" на выезде разобрался с "Тосно"

В рамках 16-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал победу над "Тосно".

"Тосно" – "Краснодар" 1:3

Голы: Заболотный, 4 - 1:0, Смолов, 12 - 1:1, Газинский, 35 - 1:2, Смолов, 38 - 1:3

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Сухарев (Мелкадзе, 87), Галиулин (Нуну Роша, 72), Карницкий, Трошечкин, Мирзов, Заболотный, Марков (Труйич, 78).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра (Жигулев, 87), Классон (Вандерсон, 81), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо, 70), Смолов.

Предупреждения: Марков (39), Чернов (90). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 15 25
5 Урал 16 24
6 Арсенал Тула 16 23
7 Спартак Москва 15 22
8 Уфа 15 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 15 18
11 Ростов 16 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 16 15
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 16 12
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