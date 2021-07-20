"Краснодар" нацелился на африканского хавбека, который станет россиянином
Фото: твиттер "Велеса"/Автор неизвестен
"Краснодар" проявляет интерес к маллийскому опорному полузащитнику московского "Велеса" Мамаду Майге, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, краснодарский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, в случае трансфера Майга может остаться в "Велесе" до зимы на правах аренды.
26-летний Майга живет в России с 2017 года. Он женат на россиянке и в данный момнет находится в процессе получения паспорта Российской Федерации. В прошлом сезоне хавбек провел за "Велес" 37 матчей и отдал четыре голевые передачи.
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