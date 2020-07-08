"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука

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"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Краснодара".

Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, инициатором трансфера выступает владелец "Краснодара" Сергей Галицкий. В ближайшее время клуб отправит "железнодорожникам" официальный запрос.

Напомним, что ранее к Миранчуку проявляли интерес "Зенит", "Милан" и "Фиорентина". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 14,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Миранчука 13 голов и 5 ассистов в 27 играх.

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