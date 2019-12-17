"Краснодар" нацелился на аргентинского вингера

Вингер "Осасуны" Эсекьель Авила стал трансферной целью "Краснодара", сообщает Betting Insider.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 25-летнего аргентинца, посредником в которых выступает известный агент Теймураз Лепсая.

Прошлым летом "Осасуна" купила игрока у "Сан-Лоренсо" за 2,7 миллиона евро.

В текущем сезоне Авила забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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