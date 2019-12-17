"Краснодар" нацелился на аргентинского вингера

Теги краснодаросасунаэсекьель авилатрансферы

"Краснодар" нацелился на аргентинского вингера

Вингер "Осасуны" Эсекьель Авила стал трансферной целью "Краснодара", сообщает Betting Insider.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 25-летнего аргентинца, посредником в которых выступает известный агент Теймураз Лепсая.

Прошлым летом "Осасуна" купила игрока у "Сан-Лоренсо" за 2,7 миллиона евро.

В текущем сезоне Авила забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Не пропустите: Хабиб посетил академию и стадион "Краснодара". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА объявил о продлении контракта с Кучаевым

ЦСКА объявил о продлении контракта с Кучаевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 16 35
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 16 35
3 Севилья Севилья 17 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 17 16
17 Мальорка Мальорка 17 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов