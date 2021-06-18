"Краснодар" нацелился на экс-форварда "Вильярреала"
Фото инстаграм Седрика Бакамбу
Нападающий "Бейджин Гуоан" Седрик Бакамбу может продолжить карьеру в России, сообщает Sport24.
По информации источника, предметный интерес к 30-летнему футболисту проявляет "Краснодар".
Сам конголезец всерьёз задумался об уходе из китайского клуба. Его контракт истекает в декабре 2021 года.
Рыночная стоимость бывшего форварда "Вильярреала" оценивается в 15 миллионов евро.
В составе "Бейджин Гуоан" Бакамбу забил 55 голов и сделал 21 ассист в 78 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14