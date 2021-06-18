"Краснодар" нацелился на экс-форварда "Вильярреала"

Фото инстаграм Седрика Бакамбу

Нападающий "Бейджин Гуоан" Седрик Бакамбу может продолжить карьеру в России, сообщает Sport24.

По информации источника, предметный интерес к 30-летнему футболисту проявляет "Краснодар".

Сам конголезец всерьёз задумался об уходе из китайского клуба. Его контракт истекает в декабре 2021 года.

Рыночная стоимость бывшего форварда "Вильярреала" оценивается в 15 миллионов евро.

В составе "Бейджин Гуоан" Бакамбу забил 55 голов и сделал 21 ассист в 78 матчах.

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