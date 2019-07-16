"Краснодар" нацелился на экс-защитника "Барселоны"

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"Краснодар" нацелился на экс-защитника "Барселоны"

"Краснодар" хочет усилить правый фланг обороны в преддверии дебюта в Лиге Чемпионов.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", в сферу интересов "быков" попал игрок "Севильи" Алеиш Видаль.

Бывший латераль "Барселоны" в прошлом сезоне провёл за "нервионцев" всего 21 матч, поэтому может решиться на смену клуба для получения стабильной игровой практики.

Ранее сообщалось, что на 29-летнего испанца также претендует московский "Локомотив".

Рыночная стоимость Видаля оценивается в 4 миллиона евро.

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Mutaloff
Mutaloff

Средний по меркам европы игрок,но для Лиги Чемпионов будет топ-сделкой.

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