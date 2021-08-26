"Краснодар" нацелился на форварда "Гремио"

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"Краснодар" нацелился на форварда "Гремио"

Фото инстаграм Рикардиньо Вианы 

Нападающий "Гремио" Рикардиньо Виана стал трансферной целью "Краснодара", сообщает Globo Esporte.

По информации источника, российский клуб может арендовать 20-летнего футболиста за 200 тысяч евро с правом выкупа.

Конкуренцию "быкам" намерены составить болгарский "Лудогорец" и португальский "Маритиму".

В составе "Гремио" Рикардиньо забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 31 матче. Его рыночная стоимость - 900 тысяч евро.

Не пропустите: "Краснодар" может перехватить трансферную цель "Зенита" и "Спартака". | http://soccernews.ru
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