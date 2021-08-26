"Краснодар" нацелился на форварда "Гремио"
Фото инстаграм Рикардиньо Вианы
Нападающий "Гремио" Рикардиньо Виана стал трансферной целью "Краснодара", сообщает Globo Esporte.
По информации источника, российский клуб может арендовать 20-летнего футболиста за 200 тысяч евро с правом выкупа.
Конкуренцию "быкам" намерены составить болгарский "Лудогорец" и португальский "Маритиму".
В составе "Гремио" Рикардиньо забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 31 матче. Его рыночная стоимость - 900 тысяч евро.
Не пропустите: "Краснодар" может перехватить трансферную цель "Зенита" и "Спартака". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|38
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|2
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|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
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|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20