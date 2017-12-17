"Краснодар" нацелился на хавбека "Динамо"

Хавбек "Динамо" Самба Соу попал в сферу интересов "Краснодара".

Как сообщают российские СМИ, "Краснодар" видит в игроке возможную замену Шарлю Каборе, который может перебраться в "Вест Хэм".

Отметим, что соглашение Соу с "Динамо" истекает летом 2018 года.

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