"Краснодар" нацелился на хавбека "Фенербахче"

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"Краснодар" нацелился на хавбека "Фенербахче"

Фото инстаграм Димитриса Пелкаса

Атакующий полузащитник "Фенербахче" Димитрис Пелкас стал трансферной целью "Краснодара".

По информации журналиста Талха Арслана, "быки" хотят заполучить футболиста этим летом.

Ранее сообщалось, что греческий хавбек также интересен "Рубину".

В прошедшем сезоне 27-летний Пелкас сыграл за "Фенербахче" 34 матча, забил 8 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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