"Краснодар" нацелился на хавбека "Локомотива"

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Полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин стал трансферной целью "Краснодара".

По информации "Чемпионата", "быки" готовы предложить 19-летнему футболисту очень хорошие условия личного контракта.

Что касается переговоров между клубами, то они пока не принесли результата. "Железнодорожников" первое предложение о трансфере не устроило.

Мухин в ноябре дебютировал за первую команду "Локомотива" и уже сыграл 12 матчей. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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