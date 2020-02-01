"Краснодар" нацелился на хавбека сборной Мексики

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"Краснодар" нацелился на хавбека сборной Мексики

Хавбек "Монтеррея" Родольфо Писарро попал в сферу интересов "Краснодара".

Сообщается, что российский клуб хочет арендовать футболиста сборной Мексики с возможностью дальнейшего выкупа. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к 25-летнему мексиканцу также проявляет "Интер Майами".

В этом сезоне Писарро провел 20 игр, забил два гола и отдал один ассист.

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