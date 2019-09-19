"Краснодар" нацелился на игрока "Спартака"
"Краснодар" проявляет интерес к защитнику "Спартака" Илье Кутепову, сообщает ФАН.
По сведениям издания, краснодарский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Быки" готовы заплатить за игрока 5,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кутепов провел за "Спартак" всего один матч, проведя на поле семь минут.
26-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. Всего он провел за московский клуб 79 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4