"Краснодар" нацелился на игрока "Спартака"

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"Краснодар" нацелился на игрока "Спартака"

"Краснодар" проявляет интерес к защитнику "Спартака" Илье Кутепову, сообщает ФАН.

По сведениям издания, краснодарский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Быки" готовы заплатить за игрока 5,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кутепов провел за "Спартак" всего один матч, проведя на поле семь минут.

26-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. Всего он провел за московский клуб 79 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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