"Краснодар" нацелился на итальянского форварда

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"Краснодар" нацелился на итальянского форварда

Фото твиттер Notiziedalraimo.it

"Краснодар" хочет купить нападающего "Дженоа" Джанлуку Скамакку, сообщает Eurostavka.

По информации источника, "быки" проявляют предметный интерес к 22-летнему итальянцу, права на которого принадлежат "Сассуоло".

"Нероверди", в свою очередь, рассчитывают на форварда в будущем и намерены сохранить его в составе.

В текущем сезоне Скамакка сыграл за "Дженоа" 29 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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