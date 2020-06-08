"Краснодар" нацелился на колумбийского форварда из Бундеслиги

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"Краснодар" нацелился на колумбийского форварда из Бундеслиги

"Краснодар" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Кельна" Джону Кордобе, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. 

В нынешнем сезоне 27-летний Кордоба провел за "Кельн" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Энвигадо", "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", "Эспаньол", "Гранаду" и "Майнц". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную Колумбии и забил шесть голов.

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