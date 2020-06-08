"Краснодар" нацелился на колумбийского форварда из Бундеслиги
"Краснодар" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Кельна" Джону Кордобе, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 27-летний Кордоба провел за "Кельн" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Энвигадо", "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", "Эспаньол", "Гранаду" и "Майнц". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную Колумбии и забил шесть голов.
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|Команда
|М
|О
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|30
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|2
|Боруссия Дортмунд
|30
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|РБ Лейпциг
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|Боруссия Менхенгладбах
|30
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|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
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|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
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|20