"Краснодар" нацелился на Кристиана Тельо

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"Краснодар" нацелился на Кристиана Тельо

"Краснодар" хочет купить полузащитника "Бетиса" Кристиана Тельо, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, "быки" видят в воспитаннике "Барселоны" замену для травмированного Виктора Классона, который будет лечиться как минимум до января.

Сумма отступных в контракте 27-летнего испанца составляет 12 миллионов евро.

Тельо выступает за "Бетис" с 2017 года, сыграл 74 матча, забил 11 голов и сделал 13 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.

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