"Краснодар" нацелился на Кристиана Тельо
"Краснодар" хочет купить полузащитника "Бетиса" Кристиана Тельо, сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, "быки" видят в воспитаннике "Барселоны" замену для травмированного Виктора Классона, который будет лечиться как минимум до января.
Сумма отступных в контракте 27-летнего испанца составляет 12 миллионов евро.
Тельо выступает за "Бетис" с 2017 года, сыграл 74 матча, забил 11 голов и сделал 13 ассистов. Его соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.
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|Севилья
|38
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|7
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
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|Алавес
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|12
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|Леганес
|38
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|38
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|Сельта Виго
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