"Краснодар" нацелился на Лазаро

Хавбек "Ред Булл Зальцбург" Валентино Лазаро попал в сферу интересов "Краснодара", сообщают российские СМИ.

Еще одним претендентом на игрока является "Герта". Сообщается, что австрийский клуб готов отпустить хавбека за 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лазаро сыграл 29 поединков и отметился 3 забитыми голами.

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