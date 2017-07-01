"Краснодар" нацелился на Лазаро

Теги краснодарред булл зальцбург

"Краснодар" нацелился на Лазаро

Хавбек "Ред Булл Зальцбург" Валентино Лазаро попал в сферу интересов "Краснодара", сообщают российские СМИ.

Еще одним претендентом на игрока является "Герта". Сообщается, что австрийский клуб готов отпустить хавбека за 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лазаро сыграл 29 поединков и отметился 3 забитыми голами.

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