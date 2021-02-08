"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Нападающий "Хатайспора" Аарон Бупендза стал трансферной целью "Краснодара", утверждает Metaratings.

По информации источника, турецкий клуб требует за 24-летнего футболиста 10 миллионов евро. Стороны активно ведут переговоры о переходе.

Помимо "быков" габонцем интересуются киевское "Динамо", "Дженоа", "Галатасарай" и "Истанбул".

Стоит отметить, что Бупендза является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Суперлиги с 17 голами в 21 матче.

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