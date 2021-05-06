"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира ФНЛ

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"Краснодар" хочет подписать нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

По сведениям "Рейтинга Букмекеров", в контракте футболиста есть опция выкупа за 34 миллиона рублей. Соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года.

Сергеев является лучшим бомбардиром ФНЛ текущего сезона. На его счету 39 голов в 37 играх, что является рекордом ФНЛ.

Напомним, что "Крылья Советов" смогли выйти в РПЛ, однако пока не получили необходимой лицензии от РФС.

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