"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего

"Краснодар" проявляет интерес к нападающему "Тальереса" Науэлю Бустосу, сообщает LiveFMCordoba.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него семь миллионов евро. "Тальерес" оценивает игрока в 10 миллионов, а сумма отступных в его контракте составляет 18 миллионов евро.

Также форвард входит в сферу интересов "Порту", "Севильи", "Валенсии" и "Атлетико Минейро".

22-летний Бустос выступает за "Тальерес" с 2016 года. Всего за клуб он провел 38 матчей, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.

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