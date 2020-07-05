"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего
"Краснодар" проявляет интерес к нападающему "Тальереса" Науэлю Бустосу, сообщает LiveFMCordoba.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него семь миллионов евро. "Тальерес" оценивает игрока в 10 миллионов, а сумма отступных в его контракте составляет 18 миллионов евро.
Также форвард входит в сферу интересов "Порту", "Севильи", "Валенсии" и "Атлетико Минейро".
22-летний Бустос выступает за "Тальерес" с 2016 года. Всего за клуб он провел 38 матчей, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Два европейских клуба поспорят за полузащитника "Краснодара". | http://soccernews.ru
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