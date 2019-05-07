"Краснодар" нацелился на нападающего ПСВ де Йонга
Нападающий ПСВ Люк Де Йонг летом может стать игроком "Краснодара", утверждает журналист Иван Карпов.
В своем телеграме он пишет, что владелец краснодарского футбольного клуба Сергей Галицкий был восхищен игрой футболиста ПСВ.
"Голландская магия потрясла Галицкого. Насмотревшись на "Аякс", хозяин "Краснодара" захотел себе игрока из этой страны", - пишет журналист.
Представители "Краснодара" уже встретились с агентами 28-летнего голландца. Трансферная стоимость игрока - около 10-15 миллионов евро.
"Краснодар" также интересуется футболистом "Монпелье" Гаэтаном Лаборде.
В нынешнем сезоне де Йонг участвовал в 41 матче, в котором забил 32 гола и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22