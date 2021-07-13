"Краснодар" нацелился на нападающего "Специи"

Теги краснодарспециямбала нзолатрансферы

"Краснодар" нацелился на нападающего "Специи"

Форвард "Специи" Мбала Нзола стал трансферной целью "Краснодара", сообщает "СЭ".

По информации источника, "быки" уже обращались в итальянский клуб, чтобы уточнить условия потенциальной сделки.

В прошлом сезоне французский нападающий забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Рыночная стоимость Нзола оценивается в 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Влашич перейдет в "Милан"

Источник: Влашич перейдет в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов