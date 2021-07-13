"Краснодар" нацелился на нападающего "Специи"

Форвард "Специи" Мбала Нзола стал трансферной целью "Краснодара", сообщает "СЭ".

По информации источника, "быки" уже обращались в итальянский клуб, чтобы уточнить условия потенциальной сделки.

В прошлом сезоне французский нападающий забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Рыночная стоимость Нзола оценивается в 4 миллиона евро.

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