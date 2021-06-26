"Краснодар" нацелился на нападающего "Вальядолида"
Фото: инстаграм Маркоса Андре
Форвард "Вальядолида" Маркос Андре попал в сферу интересов "Краснодара".
По сведениям Marca, испанский клуб не желает расставаться с игроком, однако может передумать, если поступит предложение размером более 10 миллионов евро.
Сам футболист также готов остаться в клубе, несмотря на вылет в Сегунду. Отмечается, что на игрока также претендуют "Валенсия" и еще несколько клубов Ла Лиги.
В минувшем сезоне на счету Андре четыре гола и один ассист в 23 играх.
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