"Краснодар" нацелился на опорника "Крыльев Советов"
Фото: ФК "Крылья Советов"
Хавбек "Крыльев Советов" Денис Якуба может продолжить карьеру в "Краснодаре".
По сведениям Sport24, краснодарский клуб рассматривает вариант с подписанием 24-летнего игрока предстоящим летом.
Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро.
В этом сезоне на счету Якубы один ассист в 30 играх.
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