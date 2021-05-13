"Краснодар" нацелился на опорника "Крыльев Советов"

Фото: ФК "Крылья Советов"

Хавбек "Крыльев Советов" Денис Якуба может продолжить карьеру в "Краснодаре".

По сведениям Sport24, краснодарский клуб рассматривает вариант с подписанием 24-летнего игрока предстоящим летом.

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 350 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Якубы один ассист в 30 играх.

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