"Краснодар" нацелился на полузащитника "Бешикташа"

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"Краснодар" нацелился на полузащитника "Бешикташа"

Хавбек "Бешикташа" Огузхан Озъякуп стал трансферной целью "Краснодара", сообщает Fanatik.

По сведениям издания, "быки" уже контактировали с 27-летним турком, чья рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ожидается, что в ближайшее время клубы начнут переговоры о трансфере полузащитника.

В текущем сезоне Озъякуп сыграл за "Бешикташ" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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