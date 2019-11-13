"Краснодар" нацелился на полузащитника "Бешикташа"

Хавбек "Бешикташа" Огузхан Озъякуп стал трансферной целью "Краснодара", сообщает Fanatik.

По сведениям издания, "быки" уже контактировали с 27-летним турком, чья рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ожидается, что в ближайшее время клубы начнут переговоры о трансфере полузащитника.

В текущем сезоне Озъякуп сыграл за "Бешикташ" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе клуба к Скарпе. | http://soccernews.ru