"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена
"Краснодар" хочет этим летом купить хавбека "Фейеноорда" Тонни Вильена, передает AD.
По данным источника, российский клуб уже известил футболиста о своем интересе, однако главный тренер "Фейеноорда" Яп Стам не планирует отпускать игрока в это трансферное окно.
Рыночная стоимость полузащитника - 14 миллионов евро.
Вильена перешел в "Фейеноорд" в 2012 году. В прошедшем сезоне он участвовал в 33 матчах Эредивизии, отметившись 6 голами и 8 ассистами.
Стоит отметить, что голландец также играет за сборную Нидерландов.
"Краснодар" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
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|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
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