"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена

"Краснодар" хочет этим летом купить хавбека "Фейеноорда" Тонни Вильена, передает AD.

По данным источника, российский клуб уже известил футболиста о своем интересе, однако главный тренер "Фейеноорда" Яп Стам не планирует отпускать игрока в это трансферное окно.

Рыночная стоимость полузащитника - 14 миллионов евро.

Вильена перешел в "Фейеноорд" в 2012 году. В прошедшем сезоне он участвовал в 33 матчах Эредивизии, отметившись 6 голами и 8 ассистами.

Стоит отметить, что голландец также играет за сборную Нидерландов.

"Краснодар" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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