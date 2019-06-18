"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена

Теги фейеноордкраснодартрансферытонни триндаде де вильена

"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена

"Краснодар" хочет этим летом купить хавбека "Фейеноорда" Тонни Вильена, передает AD. 

По данным источника, российский клуб уже известил футболиста о своем интересе, однако главный тренер "Фейеноорда" Яп Стам не планирует отпускать игрока в это трансферное окно.

Рыночная стоимость полузащитника - 14 миллионов евро.

Вильена перешел в "Фейеноорд" в 2012 году. В прошедшем сезоне он участвовал в 33 матчах Эредивизии, отметившись 6 голами и 8 ассистами.

Стоит отметить, что голландец также играет за сборную Нидерландов.

"Краснодар" занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

А еще: Адвокат Мамаева прокомментировал возможный разрыв контракта форварда с "Краснодаром"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов