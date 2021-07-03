"Краснодар" нацелился на шотландского форварда

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"Краснодар" нацелился на шотландского форварда

Фото твиттер Кевина Нисбета

Нападающий "Хиберниана" Кевин Нисбет может продолжить карьеру в России, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, у 24-летнего футболиста есть предложение от "Краснодара".

Помимо "быков" на шотландца претендуют "Селтик", "Суонси", "Брентфорд" и "Ноттингем Форест".

"Хиберниан" готов продать своего форварда за 4,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне Нисбет забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 44 матчах.

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