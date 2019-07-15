"Краснодар" нацелился на уругвайского форварда из МЛС

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"Краснодар" нацелился на уругвайского форварда из МЛС

"Краснодар" проявляет предметный интерес к нападающему "Лос-Анджелеса" Диего Росси.

Как сообщают российские СМИ, клубы ведут переговоры о трансфере 21-летнего уругвайца.

Стоит отметить, что футболист имеет армянские корни.

Росси выступает за "Лос-Анджелес" с 2018 года, сыграл 60 матчей, забил 29 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Краснодар" объявил о переходе нападающего сборной Швеции. | http://soccernews.ru
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