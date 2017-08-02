"Краснодар" нацелился на вингера лиссабонского "Спортинга"

Теги краснодарспортинг лиссабонбруно сезар

"Краснодар" нацелился на вингера лиссабонского "Спортинга"

Вингер лиссабонского "Спортинга" Бруно Сезар может продолжить карьеру в России, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в услугах 28-летнего бразильца заинтересован "Краснодар". Также на футболиста претендует "Фиорентина".

Сезар выступает за "Спортинг" с 2015 года, сыграл 59 матчей и забил 10 голов. 

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