"Краснодар" нацелился на вингера лиссабонского "Спортинга"

Вингер лиссабонского "Спортинга" Бруно Сезар может продолжить карьеру в России, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в услугах 28-летнего бразильца заинтересован "Краснодар". Также на футболиста претендует "Фиорентина".

Сезар выступает за "Спортинг" с 2015 года, сыграл 59 матчей и забил 10 голов.

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