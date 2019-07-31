"Краснодар" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Теги краснодарбрентфордтрансферысерхи канос

"Краснодар" нацелился на воспитанника "Барселоны"в

"Краснодар" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Брентфорда" Серхи Каносу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, краснодарцы предлагали за футболиста семь миллионов евро, но получили отказ. Возможно, российский клуб в ближайшее время сделает новое улучшенное предложение по трансферу хавбека.

22-летний Канос является воспитанником "Барселоны". За "Брентфорд" он выступает с 2017 года. Всего за английский клуб испанский хав провел 138 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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