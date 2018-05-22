"Краснодар" нацелился на защитника "Андерлехта"

"Краснодар" нацелился на защитника бельгийского "Андерлехта" Уроша Спаича, информирует Voetbalkrant.

По сведениям источника, "быки" уже сделали "пурпурно-белым" предложение в размере 5-6 миллионов евро по их 25-летнему беку. Ожидается, что бельгийский клуб вполне будет готов обсудить возможный трансфер серба.

В нынешнем сезоне Спаич забил 1 гол в 36 матчах за "Андерлехт".

Напомним, также "Краснодар" интересуется защитником "Гамбурга". | soccernews.ru