"Краснодар" нацелился на защитника "Андерлехта"

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"Краснодар" нацелился на защитника "Андерлехта""Краснодар" нацелился на защитника бельгийского "Андерлехта" Уроша Спаича, информирует Voetbalkrant.

По сведениям источника, "быки" уже сделали "пурпурно-белым" предложение в размере 5-6 миллионов евро по их 25-летнему беку. Ожидается, что бельгийский клуб вполне будет готов обсудить возможный трансфер серба.

В нынешнем сезоне Спаич забил 1 гол в 36 матчах за "Андерлехт".

Напомним, также "Краснодар" интересуется защитником "Гамбурга". | soccernews.ru

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