"Краснодар" нацелился на защитника "Атлетико Минейро"

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"Краснодар" нацелился на защитника "Атлетико Минейро"

Фото инстаграм Жуниора Алонсо

Центральный защитник "Атлетико Минейро" Жуниор Алонсо стал трансферной целью "Краснодара".

По информации "СЭ", клубы уже ведут переговоры о переходе 28-летнего футболиста.

Парагваец выступает за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года, сыграл 88 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость Алонсо оценивается в 7 миллионов евро.

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