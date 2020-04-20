"Краснодар" нацелился на защитника "Фейеноорда"

Защитник "Фейеноорда" Риджесиано Хапс стал трансферной целью "Краснодара", утверждает голландская пресса.

26-летний футболист может присоединиться к "быкам" летом. Также им интересуются турецкие клубы.

Рыночная стоимость Хапса оценивается в 4,8 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок провёл за "Фейеноорд" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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