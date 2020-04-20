"Краснодар" нацелился на защитника "Фейеноорда"
Защитник "Фейеноорда" Риджесиано Хапс стал трансферной целью "Краснодара", утверждает голландская пресса.
26-летний футболист может присоединиться к "быкам" летом. Также им интересуются турецкие клубы.
Рыночная стоимость Хапса оценивается в 4,8 миллиона евро.
В текущем сезоне игрок провёл за "Фейеноорд" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: В "Краснодаре" отреагировали на алкогольную вечеринку с участием футболистов команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дибала рассказал о своём состоянии после коронавируса
-
Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике
-
"Барселона" определилась с ценой на Нето
-
Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе
-
1
Месси не попал в тройку лучших дриблёров Примеры в этом сезоне
-
"Андерлехт" хочет избавиться от Насри
-
"Милан" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля"
-
ПСЖ перехватил трансферную цель "Челси" и "Барселоны"
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Фейеноорда"
-
"Реал" может продать шесть игроков, заработав более 120 миллионов евро
-
"Арсенал" сделал предложение по форварду "Валенсии"
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
3
Суарес близок к возвращению в строй
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер латиноамериканского таланта
-
1
Облак, Алиссон и тер Штеген - в топ-3 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo
-
2
Кркич высказался о возможном возвращении Хави в "Барселону"
-
"Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат
-
2
Фабрегас высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" провел успешные переговоры со Стерлингом о новом контракте
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23