"Краснодар" нацелился на защитника "Гамбурга" Кириякоса Пападопулоса, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, "быки" уже сделали предложение "черно-синим" по их 26-летнему беку. Его размер пока остается не известным прессе.

В нынешнем сезоне Пападопулос забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за "Гамбург".

Напомним, Смолов рассказал, чего "Краснодару" не хватает для выхода в Лигу Чемпионов. | soccernews.ru