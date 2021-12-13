"Краснодар" нацелился на защитника "Хиберниана"
Фото инстаграм Райана Портеуса
Центральный защитник "Хиберниана" Райан Портеус привлёк внимание "Краснодара", сообщает The Sun.
По сведениям издания, 22-летний футболист может присоединиться к российскому клубу уже текущей зимой.
"Быки" готовы заплатить за шотландца 1,17 миллиона евро.
В текущем сезоне Портеус сыграл за "Хиберниан" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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