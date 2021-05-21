"Краснодар" нацелился на защитника "Майнца"

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Центральный защитник "Майнца" Штефан Белль привлёк внимание "Краснодара".

Агент футболиста Инго Хаспель в интервью Kicker подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "быков", отметив, что ждёт конкретных предложений от российского клуба.

Стоит отметить, что 29-летний немец в конце июня станет свободным агентом, поэтому "Краснодар" получит возможность подписать его бесплатно.

В этом сезоне Белль сыграл за "Майнц" 15 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 1,4 миллиона евро.

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