"Краснодар" нацелился на защитника "Майнца"

Теги майнц 05краснодарштефан белльтрансферы

"Краснодар" нацелился на защитника "Майнца"

Фото твиттер EQ Sports News

Центральный защитник "Майнца" Штефан Белль привлёк внимание "Краснодара".

Агент футболиста Инго Хаспель в интервью Kicker подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "быков", отметив, что ждёт конкретных предложений от российского клуба.

Стоит отметить, что 29-летний немец в конце июня станет свободным агентом, поэтому "Краснодар" получит возможность подписать его бесплатно.

В этом сезоне Белль сыграл за "Майнц" 15 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 1,4 миллиона евро.

Не пропустите: Мусаев вернется в "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

На этих выходных определятся чемпионы Испании и Франции, а также обладатели путевок в ЛЧ от Италии и Англии: анонс зубодробительного тура

На этих выходных определятся чемпионы Испании и Франции, а также обладатели путевок в ЛЧ от Италии и Англии: анонс зубодробительного тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов