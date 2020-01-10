"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса"

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"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо может перебраться в Россию.

Сообщается, что в трансфере 24-летнего бразильца заинтересован "Краснодар", который уже обратился к клубу по поводу возможного трансфера.

Действующее соглашение Вериссимо с клубом рассчитано до июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Вериссимо отметился двумя голами и одним ассистом в 33 играх.

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