"Краснодар" нацелился на защитника "Суонси" Федерико Фернандеса, информирует WalesOnline.

По сведениям источника, "быки" уже отправили запрос в стан "лебедей" по трансферу их 29-летнему беку. Сам аргентинец, как ожидается, будет готов сменить клубную прописку ввиду вылета его команды из Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне Фернандес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за "Суонси".

Напомним, Классон рассказал о поддержке со стороны игроков "Краснодара". | soccernews.ru