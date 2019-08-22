"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях
Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла, по всей видимости, выбыл из строя на длительный срок.
Французский полузащитник травмировался в первом тайме матча квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" и был заменён.
После игры 29-летний футболист передвигался на костылях, что свидетельствует о серьёзности повреждения.
"По первым предположениям, Кабелла выбыл надолго. Нужно сделать более тщательный анализ. Это очень неприятно. Сложно сказать, усугубил ли он травму, решив остаться на поле. Доктора оценили его самочувствие, но через какое-то время он дал понять, что это замена. Возможно, и усугубил, но пока говорить тяжело", - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник "быков" Сергей Матвеев.
Напомним, что этим летом "Краснодар" купил Кабелла у "Сент-Этьена" за 12 миллионов евро.
Не пропустите: Быстров: "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой
-
Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит
-
Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его
-
"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
Лента новостей
-
Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR
-
Луис Суарес решил завершить карьеру в клубе МЛС
-
"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего
-
"Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ": Ари верит в камбэк "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом"
-
"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой
-
"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях
-
"Мы сыграли авантюрно": тренер "Краснодара" прокомментировал разгромное поражение от "Олимпиакоса" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит
-
Главные новости дня: 21 августа
-
Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его
-
Быстров: "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол"
-
Нападающий "Галатасарая" Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды
-
1
Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону"
-
Полузащитник "Олимпиакоса" Масурас прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром"
-
1
Аршавин вспомнил о своем покере в ворота "Ливерпуля"
-
"Янг Бойз" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", а загребское "Динамо" обыграло "Русенборг"
-
Рибери поделился впечатлениями от перехода в "Фиорентину"
-
1
"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
-
Фелиш справил нужду у дерева на тренировке "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2