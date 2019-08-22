"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях

Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла, по всей видимости, выбыл из строя на длительный срок.

Французский полузащитник травмировался в первом тайме матча квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" и был заменён.

После игры 29-летний футболист передвигался на костылях, что свидетельствует о серьёзности повреждения.

"По первым предположениям, Кабелла выбыл надолго. Нужно сделать более тщательный анализ. Это очень неприятно. Сложно сказать, усугубил ли он травму, решив остаться на поле. Доктора оценили его самочувствие, но через какое-то время он дал понять, что это замена. Возможно, и усугубил, но пока говорить тяжело", - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник "быков" Сергей Матвеев.

Напомним, что этим летом "Краснодар" купил Кабелла у "Сент-Этьена" за 12 миллионов евро.

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