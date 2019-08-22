"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях

Теги краснодаролимпиакос пирейреми кабелласергей матвеевтравмы

"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях

Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла, по всей видимости, выбыл из строя на длительный срок.

Французский полузащитник травмировался в первом тайме матча квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" и был заменён.

После игры 29-летний футболист передвигался на костылях, что свидетельствует о серьёзности повреждения.

"По первым предположениям, Кабелла выбыл надолго. Нужно сделать более тщательный анализ. Это очень неприятно. Сложно сказать, усугубил ли он травму, решив остаться на поле. Доктора оценили его самочувствие, но через какое-то время он дал понять, что это замена. Возможно, и усугубил, но пока говорить тяжело", - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник "быков" Сергей Матвеев.

Напомним, что этим летом "Краснодар" купил Кабелла у "Сент-Этьена" за 12 миллионов евро.

Не пропустите: Быстров: "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего

"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов