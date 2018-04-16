"Краснодар" намерен добиться отмены дисквалификации Смолова

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"Краснодар" намерен добиться отмены дисквалификации Смолова"Краснодар" намерен добиться отмены дисквалификации своего ведущего форварда Федора Смолова, информирует СЭ.

Так, по сведениям издания, "быки" планируют обжаловать предупреждение, полученное их 28-летним нападающим в субботнем матче РФПЛ против тульского "Арсенала". Несмотря на то, что регламент не предусматривает возможности отмены предъявленной желтой карточки игроку, "черно-зеленые" надеются, что в РФС примут во внимание на ошибочность наказания их футболиста.

Полученное предупреждение стало для Смолова четвертым в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. Согласно регламенту, он должен пропустить следующий матч своей команды в чемпионате против московского ЦСКА.

Не пропустите: КДК РФС не собирается рассматривать жалобу "Краснодара" по Смолову. | soccernews.ru

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