"Краснодар" намерен купить трех иностранных игроков
Как сообщает "РБ Спорт", "Краснодар" планирует купить трёх легионеров в летнее трансферное окно.
В сообщении источника речь идёт о позиции центрального защитника, опорного полузащитника и центрального нападающего. Клуб рассматривает только иностранных игроков.
Для этого "Краснодар" должен расстаться с несколькими легионерами. Например, шведский нападающий Маркус Берг, уже покинул клуб, и перебрался на родину в "Гётеборг".
После 28 туров чемпионата России, "Краснодар" идёт на 10 месте, набрав 38 очков.
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