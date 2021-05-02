"Краснодар" намерен купить трех иностранных игроков

Как сообщает "РБ Спорт", "Краснодар" планирует купить трёх легионеров в летнее трансферное окно.

В сообщении источника речь идёт о позиции центрального защитника, опорного полузащитника и центрального нападающего. Клуб рассматривает только иностранных игроков.

Для этого "Краснодар" должен расстаться с несколькими легионерами. Например, шведский нападающий Маркус Берг, уже покинул клуб, и перебрался на родину в "Гётеборг".

После 28 туров чемпионата России, "Краснодар" идёт на 10 месте, набрав 38 очков.

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