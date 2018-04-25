"Краснодар" намерен переманить игрока "Зенита"

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"Краснодар" намерен переманить игрока "Зенита"

"Краснодар" нацелился на левого латераля "Зенита" Юрия Жиркова, сообщают российские СМИ.

"Быки" хотят воспользоваться тем, что контракт 34-летнего футболиста с питерским клубом истекает ближайшим летом и его можно будет подписать бесплатно.

"Краснодар" готов предложить Жиркову соглашение до 2020 года или договор по схеме "1+1".

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