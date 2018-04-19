"Краснодар" намерен первым в РФПЛ внедрить систему видеоповторов на своем стадионе, информирует СЭ.

В частности, об это заявил генеральный директор "быков" Владимир Хашиг. Так, комментируя решение КДК РФС отклонить апелляцию клуба по желтой карточке форварда команды Федора Смолова, он заявил: "По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном - чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему VAR. Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат".

Напомним, определено место проведения товарищеского матча сборных России и Турции. | soccernews.ru