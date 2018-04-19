"Краснодар" намерен первым в РФПЛ внедрить систему видеоповторов на своем стадионе
"Краснодар" намерен первым в РФПЛ внедрить систему видеоповторов на своем стадионе, информирует СЭ.
В частности, об это заявил генеральный директор "быков" Владимир Хашиг. Так, комментируя решение КДК РФС отклонить апелляцию клуба по желтой карточке форварда команды Федора Смолова, он заявил: "По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном - чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему VAR. Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат".
Напомним, определено место проведения товарищеского матча сборных России и Турции. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|26
|56
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|ЦСКА Москва
|26
|48
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|48
|5
|Краснодар
|26
|47
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|26
|31
|11
|Динамо Москва
|26
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|26
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13