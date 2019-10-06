"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое поражение подряд в РПЛ
В матче 12-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 1:2. В начале встречи счет открыл Берг, а затем преимущество "быков" увеличил Петров. "Спартаку" удалось лишь сократить разрыв в счете, отличился Ларссон.
Для "Спартака" это поражение стало пятым подряд в чемпионате России. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая зону переходных матчей на два очка. "Краснодар" благодаря победе вышел на третье место.
"Краснодар" – "Спартак" - 2:1 (2:1)
Голы: Берг, 3 - 1:0, Петров, 20 - 2:0, Ларссон, 45 - 2:1
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Стоцкий (Скопинцев, 70), Камболов (Панталеао, 46), Ольссон, Сулейманов, Петров, Ари, Берг.
"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Умяров, Ананидзе (Тил, 69), Мирзов, Мельгарехо, Крал, Ларссон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8