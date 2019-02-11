"Краснодар" нашёл усиление обороны в "Ахмате"

"Краснодар" проявляет интерес к защитнику "Ахмата" Анхелю Вилькеру, сообщают российские СМИ.

"Быки" хотят до закрытия зимнего трансферного окна усилить центр обороны и кандидатура 25-летнего венесуэльца рассматривается в качестве приоритетной.

За латиноамериканца кубанскому клубу придётся заплатить не менее четырёх миллионов евро. Стороны ведут переговоры о переходе.

В текущем сезоне Вилькер сыграл за "Ахмат" 18 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

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