"Краснодар" нашёл усиление полузащиты в Польше

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"Краснодар" нашёл усиление полузащиты в Польше

"Краснодар" хочет усилить свою полузащиту ещё одним игроком во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Przegląd Sportowy, внимание российского клуба привлёк хавбек "Леха" Дарко Евтич. "Быки" готовы перебить предложения "Бирмингема" и "Црвены Звезды" по 25-летнему сербу, которые готовы заплатить за него 2,7 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Краснодар" усилился игроком сборной Швеции Кристоффером Ольссоном.

В текущем сезоне Евтич сыграл за "Лех" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 2,1 млн евро.

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