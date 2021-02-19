"Краснодар" нашёл во Франции замену для травмированного Рамиреса

"Краснодар" в ближайшее время подпишет нового левого защитника, утверждает Metaratings.

По информации источника, "быки" согласовали аренду до конца сезона Амбруаза Ойонго из "Монпелье".

У российского клуба будет опция необязательного выкупа камерунского фулбека во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне 29-летний Ойонго сыграл за "Монпелье" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Африканец станет заменой для Кристиана Рамиреса, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена.

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