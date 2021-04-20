"Краснодар" нашёл замену Вильене в ЦСКА

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"Краснодар" нацелился на полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, утверждает Sport24.

По информации источника, "быки" видят в 22-летнем футболисте замену для Тонни Вильены, который хочет летом сменить команду.

Стоит отметить, что Обляков ранее играл в ЦСКА и "Уфе" под руководством Виктора Гончаренко, который две недели назад возглавил "Краснодар".

В текущем сезоне хавбек провёл за армейцев 31 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 7,5 миллиона евро.

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