"Краснодар" назвал капитана и вице-капитанов команды на новый сезон.

Так, первым кандидатом на капитанскую повязку является защитник Александр Мартынович. Если же 30-летний белорус не будет участвовать в матчах, подменять его будут Юрий Газинский и Маурисио Перейра.

Напомним, что ранее капитаном "быков" был Фёдор Смолов, однако несколько дней назад он перешёл в "Локомотив".

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