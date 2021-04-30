"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в апреле
Фото сайт "Краснодара"
Полузащитник Алексей Ионов признан лучшим игроком "Краснодара" по итогам апреля.
Кандидатуру 32-летнего футболиста поддержали 68,05 процента болельщиков, участвовавших в голосовании.
В топ-3 также вошли Кристоффер Ольссон (4,81%) и Вандерсон (4,71%).
В апреле Ионов сыграл за "Краснодар" 4 матча, в которых забил 3 гола.
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