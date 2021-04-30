"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в апреле

Теги краснодаралексей ионовкристоффер ольссонвандерсон

"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в апреле

Фото сайт "Краснодара"

Полузащитник Алексей Ионов признан лучшим игроком "Краснодара" по итогам апреля.

Кандидатуру 32-летнего футболиста поддержали 68,05 процента болельщиков, участвовавших в голосовании.

В топ-3 также вошли Кристоффер Ольссон (4,81%) и Вандерсон (4,71%).

В апреле Ионов сыграл за "Краснодар" 4 матча, в которых забил 3 гола.

Не пропустите: "Зенит" назвал лучшего игрока команды в апреле. | http://soccernews.ru
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